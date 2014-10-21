Профессиональный

Линейка средств CarpetPro нежно и эффектно очищает и защищает текстильные поверхности. Эта инновационная система уменьшает время очистки и сушки покрытия, тем самым защищая обрабатываемую поверхность, окружающую среду и ваш бюджет. Линейка средств CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Промывка ковров больше не необходимость, инкапсулированная грязь просто удаляется пылесосом для сухой уборки при последующей чистки ковра. Ковры быстро высыхают и готовы к дальнейшей эксплуатации в кратчайшие сроки.