Уборочный инвентарь и оборудование для клининга

uborochniy inventar dlya klininga

Уборочная техника для клининга

Компания Керхер рада предложить Вашему вниманию технику и чистящие средства для клининговых компаний. Надежная техника позволит Вам осуществлять услуги клининга на любых объектах, таких как: торговые центры, офисы, супермаркеты, промышленные предприятия и муниципальные учреждения.

Поломоечные машины для клининга

Позволяют осуществлять быструю и эффективную механизированную уборку любых поверхностей.

Компакт класс (4-12 литров)

Средний класс (25-60 литров)

С сиденьем для оператора (70-300 литров)

Пылесосы сухой уборки для клининга

Профессиональные пылесосы серии Т тихие и мощные, для уборки в любых помещениях: Офисах, магазинах, школах.

Вертикальные пылесосы

Для уборки ковровых покрытий, поднимают ворс, и освежают вид

Пылеводососы, для сбора сухого мусора и жидкостей

Подходят для повседневной уборки, без мешков пылесборников, для локальной уборки сухого мусора и жидкостей.

Серия пылеводососов Classic, отличается выгодной ценой  простотой использования.

Аппараты высокого давления.

Для сезонной мойки фасадов зданий, для мойки инженерных коммуникаций, паркингов и систем вентиляции и кондиционирования.

Аппараты для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели

Ковровые экстракторы и ковромоечные машины.

Подметальные машины

Для уборки наружной территории, складов, ангаров.

Химия и инвентарь

universalniy patnovivoditel

Химия ручной уборки серии CA

Xистящие средсва для ручной уборки.

avtoshampun - karcher

Чистящие средства для уборочной техники

Чистящее средство для поломоечной техники, экстракторов и АВД.

uborochniy inventar ruchnoy

Ручной уборочный инвентарь

Уборочный инвентарь для ручной уборки

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026