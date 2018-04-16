Уборочный инвентарь и оборудование для клининга

Уборочная техника для клининга

Компания Керхер рада предложить Вашему вниманию технику и чистящие средства для клининговых компаний. Надежная техника позволит Вам осуществлять услуги клининга на любых объектах, таких как: торговые центры, офисы, супермаркеты, промышленные предприятия и муниципальные учреждения.