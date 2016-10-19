Гидроабразивная резка

Гидроабразивная резка металла представляет собой взрывопожаробезопасный вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя смеси воды и абразивного материала с давлением от 2000 бар, испускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением.

Гидроабразивная резка

EcoTopCutter

Оснастка для взрыво- и пожаробезопасной линейной и радиальной гидроабразивной резки различных материалов давлением воды до 3000 бар и потоком до 23 л/мин

Описание технологии

В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твердых абразивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. Устойчивость истечения и эффективность воздействия двухфазной струи воды и абразива обеспечиваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, включая давление и расход воды, а также расход и размер частиц абразивного материала.

Вода, сжатая насосом высокого давления (2000 – 3000 бар или более), проходит через водяное сопло и попадает смесительную камеру. В смесительной камере происходит смешивание воды с абразивом (гранатовым песком) и далее она проходит через второе, твердосплавное сопло. Из этого сопла струя воды с абразивом выходит с высокой скоростью и попадает на поверхность разрезаемого материала.

 

Преимущества гидроабразивной резки

  • отсутствие термического воздействия на разрезаемый материал;
  • существенно меньшие потери разрезаемого материала;
  • широкий спектр разрезаемых материалов и толщин;
  • высокая эффективность резки листовых материалов с толщиной более нескольких миллиметров;
  • отсутствие выгорания легирующих элементов в легированных сталях и сплавах;
  • отсутствие оплавления и пригорания материала на кромках материала и в прилегающей зоне;
  • полная пожаро- и взрывобезопасность процесса;
  • экологическая чистота и полное отсутствие вредных газовыделений;
  • высокое качество реза.
Отправить запрос
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026