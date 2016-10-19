Гидроабразивная резка

Описание технологии

В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твердых абразивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. Устойчивость истечения и эффективность воздействия двухфазной струи воды и абразива обеспечиваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, включая давление и расход воды, а также расход и размер частиц абразивного материала.

Вода, сжатая насосом высокого давления (2000 – 3000 бар или более), проходит через водяное сопло и попадает смесительную камеру. В смесительной камере происходит смешивание воды с абразивом (гранатовым песком) и далее она проходит через второе, твердосплавное сопло. Из этого сопла струя воды с абразивом выходит с высокой скоростью и попадает на поверхность разрезаемого материала.

Преимущества гидроабразивной резки