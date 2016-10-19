Гидроабразивная резка
Гидроабразивная резка металла представляет собой взрывопожаробезопасный вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя смеси воды и абразивного материала с давлением от 2000 бар, испускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением.
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Оснастка для взрыво- и пожаробезопасной линейной и радиальной гидроабразивной резки различных материалов давлением воды до 3000 бар и потоком до 23 л/мин
Описание технологии
В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твердых абразивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. Устойчивость истечения и эффективность воздействия двухфазной струи воды и абразива обеспечиваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, включая давление и расход воды, а также расход и размер частиц абразивного материала.
Вода, сжатая насосом высокого давления (2000 – 3000 бар или более), проходит через водяное сопло и попадает смесительную камеру. В смесительной камере происходит смешивание воды с абразивом (гранатовым песком) и далее она проходит через второе, твердосплавное сопло. Из этого сопла струя воды с абразивом выходит с высокой скоростью и попадает на поверхность разрезаемого материала.
Преимущества гидроабразивной резки
- отсутствие термического воздействия на разрезаемый материал;
- существенно меньшие потери разрезаемого материала;
- широкий спектр разрезаемых материалов и толщин;
- высокая эффективность резки листовых материалов с толщиной более нескольких миллиметров;
- отсутствие выгорания легирующих элементов в легированных сталях и сплавах;
- отсутствие оплавления и пригорания материала на кромках материала и в прилегающей зоне;
- полная пожаро- и взрывобезопасность процесса;
- экологическая чистота и полное отсутствие вредных газовыделений;
- высокое качество реза.