Чистка трубопроводов – гарантия длительного срока службы системы

В современных условиях системы водоснабжения и отопления подвержены высоким нагрузкам, что приводит к их засорению, преждевременному износу и снижению эффективности работы. Чтобы не допустить таких последствий рекомендуется регулярно выполнять чистку трубопроводов. Выбор технологии устранения отложений зависит от типа, толщины и материала конструкции. Использование индустриального оборудования для чистки трубопроводов, которое предлагает наша компания, позволит полностью восстановить их пропускную способность, удалить коррозию и продлить эксплуатационный срок.

Система для очистки теплообменника PreventMaster

PreventMaster

Надежная система улавливания шланга для очистки теплообменников, которую можно быстро установить на очищаемое оборудование

FlexMaster позиционирующее устройство

FlexLanceMaster

Позиционирующее устройство для очистки теплообменников с пневматическим приводом увеличивает скорость выполнения работ

пневматическая система подачи шлангов

TubeMaster

Пневматическая система подачи шланга для очистки трубопроводов с изгибами отводами диаметром более 45 мм давлением воды до 1400 бар и потоком до 180 л/мин

направляющая каретка TD 3000

Направляющая каретка для TD 3000-SCS

Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 100 до 350 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин

центрирующая каретка

Центрирующая каретка

Регулируемая каретка к турбонасадке TD 3000-SCS для очистки трубопроводов диаметром от 410 до 1500 мм давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин

Пистолет eco topdrill

EcoTopDrill

Пистолет с электрическим управлением для очистки теплообменников с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 45 л/мин. Ствол пистолета длиной до 10,5 вращается от пневматического двигателя

каналопромывочная насадка SkipJack

SkipJack

Мощная каналопромывочная насадка с максимальным рабочим давлением 200 бар

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