Чистка трубопроводов – гарантия длительного срока службы системы

В современных условиях системы водоснабжения и отопления подвержены высоким нагрузкам, что приводит к их засорению, преждевременному износу и снижению эффективности работы. Чтобы не допустить таких последствий рекомендуется регулярно выполнять чистку трубопроводов. Выбор технологии устранения отложений зависит от типа, толщины и материала конструкции. Использование индустриального оборудования для чистки трубопроводов, которое предлагает наша компания, позволит полностью восстановить их пропускную способность, удалить коррозию и продлить эксплуатационный срок.