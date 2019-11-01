Пистолеты сверхвысокого давления, насадки и сопла
HP 750-R
Прочный механический пистолет с максимальным рабочим давлением 750 бар, потоком 65 л/мин для работы с длинным стволом ВД
HP 750 S-V
Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 750 бар, потоком 65 л/мин
HP 1500 S-V
Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин
HP 1500 S-V-E-EXI
Механический пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере
HP 1500S-V-E-24V
Механический пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин
HP 1500-E-EXI
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД
HP 1500-E-24V
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 65 л/мин. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД
HP 1500RL-E-24V
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 1500 бар, потоком 25 л/мин. Ствол пистолета вращается от пневматического двигателя
HP 3000RL-E-24V
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 25 л/мин. Ствол пистолета вращается от пневматического двигателя
UWP 3000
Механический пистолет с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин для подводной работы с реактивным компенсатором и диффузором
HP 3000S-E-24V
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД
HP 3000S-E-EXI
Пистолет с электрическим управлением с максимальным рабочим давлением 3000 бар, потоком 65 л/мин для работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. При размыкании контакта сбрасывается давление в пистолете и шланге ВД
Abrasive blaster 1000-9/16
Насадка на пистолет ВД для гидроабразивной очистки с давлением воды до 1000 бар и потоком до 21 л/мин
Speedy 3000
Ротационная насадка на пистолет ВД с пневматическим приводом для увеличения скорости и эффективности очистки поверхностей с давлением до 3000 бар и потоком до 25 л/мин
TD 3000-SCS
Самоприводная турбонасадка с регулируемой скоростью вращения для увеличения скорости и эффективности очистки поверхностей и трубопроводов с давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин
Orbimaster 800
Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 800 бар и потоком до 42,9 л/мин
Orbimaster 1500
Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 1500 бар и потоком до 180 л/мин
Orbimaster 2500
Мощное роторное сопло для эффективной очистки поверхностей с давлением воды до 2500 бар и потоком до 24 л/мин