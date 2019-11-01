Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы
VacuJet
Оснастка для удаления разметки и очистки горизонтальных поверхностей, например взлетно-посадочных полос и гоночных трасс от резины, давлением до 2500 бар и потоком до 20 л/мин. Рабочая ширина инструмента 225 мм
ETRC
Мощный ручной инструмент для очистки вертикальных поверхностей, удаления лакокрасочных покрытий и коррозии давлением до 2500 бар и потоком до 20 л/мин
Wirbeldisk
Мощная ротационная сопловая головка для очистки поверхностей давлением до 750 бар и потоком до 70 л/мин. Рабочая ширина инструмента 400 мм
MagnetLizard
Магнитный манипулятор с дистанционным управлением для очистки корпусов судов и больших металлических емкостей от краски и коррозии давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин. Рабочая ширина инструмента 400 мм, скорость до 8 м/мин
Jetty
Универсальный и надежный гусеничный манипулятор для очистки с дистанционным управлением. Может использоваться с различной оснасткой. Оснащен четырьмя опорными ногами для возможности фиксации на одном месте
Система для очистки оборудования и деталей
Для максимально безопасной и эффективной очистки деталей. Состоит из платформы для фиксации очищаемых деталей, защитных экранов и удобной системы управления
FloorMaster
Оснастка для удаления разметки и очистки горизонтальных поверхностей, давлением до 1000 бар и потоком до 25 л/мин. Рабочая ширина инструмента 300 мм