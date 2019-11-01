Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы

MagnetLizard

Магнитный манипулятор с дистанционным управлением для очистки корпусов судов и больших металлических емкостей от краски и коррозии давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин. Рабочая ширина инструмента 400 мм, скорость до 8 м/мин