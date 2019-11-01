Подготовка и очистка поверхностей, манипуляторы

Удаление разметки

VacuJet

Оснастка для удаления разметки и очистки горизонтальных поверхностей, например взлетно-посадочных полос и гоночных трасс от резины, давлением до 2500 бар и потоком до 20 л/мин. Рабочая ширина инструмента 225 мм

удаление лакокрасочных покрытий с вертикальных поверхностей

ETRC

Мощный ручной инструмент для очистки вертикальных поверхностей, удаления лакокрасочных покрытий и коррозии давлением до 2500 бар и потоком до 20 л/мин

ротационная сопловая головка

Wirbeldisk

Мощная ротационная сопловая головка для очистки поверхностей давлением до 750 бар и потоком до 70 л/мин. Рабочая ширина инструмента 400 мм

магнитный манипулятор с дистанционным управлением

MagnetLizard

Магнитный манипулятор с дистанционным управлением для очистки корпусов судов и больших металлических емкостей от краски и коррозии давлением до 3000 бар и потоком до 45 л/мин. Рабочая ширина инструмента 400 мм, скорость до 8 м/мин

гусеничный манипулятор

Jetty

Универсальный и надежный гусеничный манипулятор для очистки с дистанционным управлением. Может использоваться с различной оснасткой. Оснащен четырьмя опорными ногами для возможности фиксации на одном месте

система для очистки оборудования и деталей

Система для очистки оборудования и деталей

Для максимально безопасной и эффективной очистки деталей. Состоит из платформы для фиксации очищаемых деталей, защитных экранов и удобной системы управления

оснастка для удаления разметки

FloorMaster

Оснастка для удаления разметки и очистки горизонтальных поверхностей, давлением до 1000 бар и потоком до 25 л/мин. Рабочая ширина инструмента 300 мм

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
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