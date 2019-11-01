Защитная одежда

arenda zashitnoy odezhdi
Защитная одежда TST Gamma

Комплект защиты «Гамма» 1000 бар

  • Штаны
  • Куртка со встроенной защитой рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

Защитная одежда TST Gamma

Комплект защиты «Гамма» 3000 бар

  • Штаны
  • Куртка со встроенной защитой рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

Защитная одежда TST Sigma

Комплект защиты «Сигма» 1000 бар

  • Жилет
  • Комбинезон с защитой рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

комплект защитной одежды TST Sigma

Комплект защиты «Сигма» 3000 бар

  • Жилет
  • Комбинезон с защитой рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

Защитная одежда TST Delta

Комплект защиты «Дельта» 1000 бар

  • Жилет
  • Штаны
  • Защита рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

Защитная одежда TST Delta

Комплект защиты «Дельта» 3000 бар

  • Жилет
  • Штаны
  • Защита рук

Размеры S/M – 2XL/3XL

Защитные краги 3000 бар

Защитные краги 3000 бар

Универсальный размер

защитные сапоги с алюминиевыми крагами

Защитные сапоги 3000 бар с алюминиевыми крагами

Размеры 42 – 48

Защита шлангового соединения 3000 бар

Защита шлангового соединения 3000 бар

Система защиты от разрыва соединений высокого давления

Фартук защитный 1000 бар

Фартук защитный 1000 бар

Универсальный размер

Фартук защитный 3000 бар

Фартук защитный 3000 бар

Универсальный размер

Защитная шторка 3000 бар

Защитная шторка 3000 бар

Для защиты оборудования, инвентаря и людей от высокого давления.

Размер 152 х 250 см

Масса 7,5 кг

Защитные перчатки 500 бар

Защитные перчатки 500 бар

Размеры 9, 11

Комплект 12 пар

неопреновая балаклава

Балаклава

Неопреновая балаклава для защиты от струй воды.

Универсальный размер

Защита шлангового соединения 500 бар

Защита шлангового соединения 500 бар

Система защиты от разрыва соединений высокого давления

Защита рук 500 бар

Защита рук 500 бар

Размеры XS/M; L/2XL

Фартук защитный 500 бар

Фартук защитный 500 бар

Комбинезон защитный с капюшоном 500 бар

Комбинезон защитный с капюшоном 500 бар

Размеры XS – 3XL

Защитные брюки

Брюки защитные 500 бар

Размеры XS – 3XL

Куртка защитная с капюшоном 500 бар

Куртка защитная с капюшоном 500 бар

Размеры XS – 3XL

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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