Защитная одежда
Комплект защиты «Гамма» 1000 бар
- Штаны
- Куртка со встроенной защитой рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Комплект защиты «Гамма» 3000 бар
- Штаны
- Куртка со встроенной защитой рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Комплект защиты «Сигма» 1000 бар
- Жилет
- Комбинезон с защитой рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Комплект защиты «Сигма» 3000 бар
- Жилет
- Комбинезон с защитой рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Комплект защиты «Дельта» 1000 бар
- Жилет
- Штаны
- Защита рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Комплект защиты «Дельта» 3000 бар
- Жилет
- Штаны
- Защита рук
Размеры S/M – 2XL/3XL
Защитные краги 3000 бар
Универсальный размер
Защитные сапоги 3000 бар с алюминиевыми крагами
Размеры 42 – 48
Защита шлангового соединения 3000 бар
Система защиты от разрыва соединений высокого давления
Фартук защитный 1000 бар
Универсальный размер
Фартук защитный 3000 бар
Универсальный размер
Защитная шторка 3000 бар
Для защиты оборудования, инвентаря и людей от высокого давления.
Размер 152 х 250 см
Масса 7,5 кг
Защитные перчатки 500 бар
Размеры 9, 11
Комплект 12 пар
Балаклава
Неопреновая балаклава для защиты от струй воды.
Универсальный размер
Защита шлангового соединения 500 бар
Система защиты от разрыва соединений высокого давления
Защита рук 500 бар
Размеры XS/M; L/2XL
Фартук защитный 500 бар
Комбинезон защитный с капюшоном 500 бар
Размеры XS – 3XL
Брюки защитные 500 бар
Размеры XS – 3XL
Куртка защитная с капюшоном 500 бар
Размеры XS – 3XL