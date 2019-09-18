Аренда агрегатов сверхвысокого давления

Если работы, которые вам нужно выполнять нерегулярны, то покупка аппарата сверхвысокого давления не всегда бывает целесообразной. Один из вариантов решения этого вопроса – взять оборудование в аренду.

Многие строительные организации и компании, специализирующиеся на промышленном клининге, предпочитают аренду дорогостоящего оборудования для выполнения разовых работ приобретению собственного аппарата.

Стоимость аренды оборудования зависит от его мощности, применяемой оснастки, а также срока его использования – чем больше срок, тем меньше суточная плата за прокат.

В нашем арендном парке есть все 12 моделей серийных аппаратов и широкий ассортимент оснастки для решения большого количества задач по очистке в промышленности.

Все аппараты сдаются только после технического обслуживания.

При необходимости оказываются услуги доставки аппаратов к месту выполнения работ, супервайзинга и обучения персонала.

Аренда техники возможна на всей территории РФ.