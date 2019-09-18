Аренда агрегатов сверхвысокого давления
Для выполнения разовых и проектных работ покупка аппарата сверхвысокого давления может оказаться накладной, поэтому сдаем аппараты в аренду. Мы поможем Вам подобрать индивидуальное решение для Ваших задач по очистке.
Если работы, которые вам нужно выполнять нерегулярны, то покупка аппарата сверхвысокого давления не всегда бывает целесообразной. Один из вариантов решения этого вопроса – взять оборудование в аренду.
Многие строительные организации и компании, специализирующиеся на промышленном клининге, предпочитают аренду дорогостоящего оборудования для выполнения разовых работ приобретению собственного аппарата.
Стоимость аренды оборудования зависит от его мощности, применяемой оснастки, а также срока его использования – чем больше срок, тем меньше суточная плата за прокат.
В нашем арендном парке есть все 12 моделей серийных аппаратов и широкий ассортимент оснастки для решения большого количества задач по очистке в промышленности.
Все аппараты сдаются только после технического обслуживания.
При необходимости оказываются услуги доставки аппаратов к месту выполнения работ, супервайзинга и обучения персонала.
Аренда техники возможна на всей территории РФ.
HD 9/50-4
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с электроприводом
HD 9/50 Ge
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем
HD 13/35-4
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с электроприводом
HD 13/35 Ge
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем
HD 18/50
Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 500 бар и поток 30 л/мин без подогрева воды
HD 9/100
Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 1000 бар и поток 16,7 л/мин без подогрева воды
Трейлеры HDS
Профессиональный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогрева воды с дизельным приводом в различных вариантах исполнения
WOMA® EcoTherm
Индустриальный автономный мобильный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогревом воды до 95 °С, рабочим давлением до 800 бар и потоком 21 л/мин
WOMA® EcoMaster MK3
Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением от 2500 до 3000 бар
WOMA® EcoMaster D 150Z
Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением до 1500 бар
WOMA® EcoMaster ZWG
Мощные автономные модульные индустриальные решения для решения самых сложных задач по промышленной очистке
WOMA® EcoMaster Classic
Автономные модульные индустриальные решения для решения сложных задач промышленной очистки