Заказать демонстрацию сверхвысокого давления

Мы всегда стараемся найти и предложить клиенту решение, которое максимально удовлетворяет его потребностям. Лучший способ доказать работоспособность решения – продемонстрировать его эффективность и производительность в реальных условиях, чтобы у клиента и нас не осталось никаких сомнений.

Kärcher проводит демонстрации возможностей оборудования сверхвысокого давления на территории клиента или демонстрационной индустриальной площадке Kärcher в Москве, которая не имеет аналогов в Восточной Европе.

В нашем демопарке есть все 12 моделей серийных аппаратов и широкий ассортимент оснастки для решения большого количества задач по очистке в промышленности.