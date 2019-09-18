Каталог насосов сверхвысокого давления
С-Серия
Компактные насосы для гидроабразивной резки от 3000 до 4000 бар
М-Серия
Насосы сверхвысокого давления от 1500 до 3000 бар
Z-Серия
Насосы сверхвысокого давления от 400 до 1500 бар
Y-серия
Компактные насосы высокого давления от 700 до 1000 бар
02-серия
Насосы высокого давления до 750 бар для технологических систем и систем очистки
03-серия
Насосы высокого давления до 250 бар для технологических систем и систем очистки
ARP-серия
Насосы высокого давления до 400 бар для перекачивания жидкостей, содержащих гранулы или волокна размером до 300 мкм