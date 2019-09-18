Каталог насосов сверхвысокого давления

cserie

С-Серия

Компактные насосы для гидроабразивной резки от 3000 до 4000 бар

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m-serie

М-Серия

Насосы сверхвысокого давления от 1500 до 3000 бар

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zserie

Z-Серия

Насосы сверхвысокого давления от 400 до 1500 бар

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yserie

Y-серия

Компактные насосы высокого давления от 700 до 1000 бар

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02serie

02-серия

Насосы высокого давления до 750 бар для технологических систем и систем очистки

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03serie

03-серия

Насосы высокого давления до 250 бар для технологических систем и систем очистки

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arpserie

ARP-серия

Насосы высокого давления до 400 бар для перекачивания жидкостей, содержащих гранулы или волокна размером до 300 мкм

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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