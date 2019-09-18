Очистка поверхности сверхвысоким давлением

Очистка трассы высоким давлением

Очистка бетона оборудованием Керхер

Высвобождение арматуры

Подготовка к покраске

Бетонные блоки - удаление краски

Очистка бетонных блоков

Резка высоким давлением воды

Очистка краски Фрезой сверхвысокого давления

Резка емкостей сверхвысоким давлением

Защитный костюм для работы со сверхвысоким давлением

Удаление битума и следов мазута сверхвысоким давлением

Аренда агрегатов сверхвысокого давления

Защитная одежда для работы с агрегатами сверхвысокого давления

    Чистка водой под высоким давлением – одна из технологий, которая сделала оборудование Kärcher востребованным во всем мире. Для промышленности компания предлагает еще более мощные инновационные решения сверхвысокого давления – от серийных компактных аппаратов мощностью 15 – 30 кВт, развивающих давление 350 – 1000 бар, до агрегатов мощностью 800 кВт и рабочим давлением 3000 бар.

    Технология UHP (Ultra High Pressure) или сверхвысокого давления предполагает очистку водой с давлением свыше 750 бар без применения каких-либо моющих средств или химических добавок. Основными преимуществами использования являются:

    • простая в использовании – не требуется длительная подготовка специалистов;
    • высокая производительность – скорость процесса очистки может сократиться на порядок при использовании водоструйных инструментов;
    • высокое выполнения качество работ – очищаемый материал не повреждается как при механической или химической очистке;
    • экологичность – в процессе очистки используется только вода, не требуется утилизация стоков, не образуются газы и шлаки;
    • экономичность – минимальный расход воды;
    • минимизация расходов на оплату труда – для выполнения работ требуется не более 2-х человек: оператора и супервайзера, для автоматических установок нужен только 1 оператор.
       

    Решения широко используются в строительстве и производстве стройматериалов, судостроении и судоремонте, нефтегазовой, металлургической и химической отраслях промышленности. С помощью сверхвысокого давления можно без повреждения основного материала очищать поверхности – удалять застывший бетон, старые лакокрасочные и защитные покрытия, продукты коррозии, дорожную разметку и нефтепродукты. Открываются широкие возможности для очистки изнутри трубопроводов, трубок теплообменников, насосно-компрессорных и буровых труб от накипи, ржавчины, нефтепродуктов и побочных продуктов технологических процессов. Емкости, резервуары и химические реакторы также можно подвергнуть очистке сверхвысоким давлением и удалить стойкие отложения, возникшие в процессе эксплуатации оборудования.

    Технология сверхвысокого давления – это комбинация давления и потока воды. В зависимости от поставленной задачи и типа загрязнений подбирается необходимое давление, а затем поток воды, который влияет на скорость и эффективность выполнения работ. Только квалифицированный подбор решения гарантирует выполнение поставленных задач.

    Для решения стандартных задач по промышленной чистке созданы компактные аппараты серии HD. С их помощью можно удалять стойкие твердые загрязнения давлением от 350 до 1000 бар. Аппараты обладают эргономичной конструкцией и простой системой управления.

    Для удаления маслянистых загрязнений и нефтепродуктов созданы аппараты серии HDS с давлением до 800 бар и подогревом воды до 95 °С. Каждый из аппаратов спроектирован на базе трейлера в шумозащитном кожухе с экологичным дизельным двигателем и горелками для подогрева воды, что обеспечивает повышенную мобильность и широкий диапазон для регулирования рабочих параметров – давления и температуры.

    Для решения самых сложных и амбициозных задач по промышленной очистке сотрудники компании Kärcher подбирают индивидуальные решения под задачи клиента и реализуют их «под ключ». Основные приоритеты при разработке решений – безопасность, надежность, улучшение качества и производительности очистки, а также сведение к минимуму ручного труда.

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