Санация бетона – доступная и эффективная защита

Со временем железобетонные изделия подвергаются деформации, растрескиванию и расслаиванию от воздействия агрессивной внешней среды, перепадов температуры, а также других негативных факторов, требующих незамедлительного выполнения санации бетона. Повреждение бетонного покрытия является причиной проникновения воды и как следствие возникновение коррозии арматуры. Для того чтобы данный материал и дальше выполнял возложенные на него функции следует провести полное восстановление бетона.

Устранение дефектов бетона

Для ликвидации серьезных разрушений бетона и обеспечения надежной его защиты от повреждений проводится процесс санации. Он выполняется с помощью растворов, обладающие составом, компоненты которого оптимально сочетаются с обрабатываемой конструкцией.

К основным этапам санации батона и железобетона относят:

  • исследование поверхности (выявляются дефекты и образование полых пространств);
  • очистка поверхности, в том числе и слоя отделки;
  • выбор наиболее подходящих материалов для восстановления разрушений;
  • ремонт (удаление бетонных и стальных частей поддавшихся коррозии).

Защита бетона от коррозии обеспечивает блокировку просачивания разрушающих веществ из воздуха и жидкости, что способствует:

  • хорошему сцеплению;
  • водонепроницаемости;
  • устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
  • продолжительному сроку службы.

Выполняя восстановление поверхности бетона, в обязательном порядке следует придерживаться комплексного подхода при использовании ремонтных и адгезионных составов, а также шпатлевки. Важно чтобы обрабатываемая поверхность находилась в чистом состоянии и предварительно была очищена от пыли, грязи, жирных пятен и других загрязнений. Наши специалисты восстановят целостность и внешний вид поверхности изделий и обеспечат защиту бетона от воды на длительный период времени.

 

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