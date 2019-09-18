Сервис установок сверхвысокого давления
Специалисты Kärcher осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание аппаратов и насосов сверхвысокого давления Kärcher и WOMA®, а также сторонних производителей.
Возможно заключение сервисных контрактов для аутсорсинга – Вы сможете сосредоточиться на ключевых направлениях своего бизнеса, а мы возьмем на себя все заботы по качественному и своевременному обслуживанию Вашего оборудования.
Наши преимущества:
- Персонал с многолетним практическим опытом.
- Использование только оригинальных запасных частей и расходных материалов.
- Выезд сервисных инженеров к клиенту.
- Широкая сеть сервисных центров и складов на территории России.
- Обучение персонала клиента эксплуатации оборудования.
- Поддержка клиентов 24/7.
- Получите специальные условия на аренду оборудования на время сервисного обслуживания.