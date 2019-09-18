Сервис установок сверхвысокого давления

сервис установок сверхвысокого давления

Специалисты Kärcher осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание аппаратов и насосов сверхвысокого давления Kärcher и WOMA®, а также сторонних производителей.

Возможно заключение сервисных контрактов для аутсорсинга – Вы сможете сосредоточиться на ключевых направлениях своего бизнеса, а мы возьмем на себя все заботы по качественному и своевременному обслуживанию Вашего оборудования.

Наши преимущества:

  • Персонал с многолетним практическим опытом.
  • Использование только оригинальных запасных частей и расходных материалов.
  • Выезд сервисных инженеров к клиенту.
  • Широкая сеть сервисных центров и складов на территории России.
  • Обучение персонала клиента эксплуатации оборудования.
  • Поддержка клиентов 24/7.
  • Получите специальные условия на аренду оборудования на время сервисного обслуживания.
Оставить заявку на сервисное обслуживание
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026