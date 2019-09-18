сервис установок сверхвысокого давления

Специалисты Kärcher осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание аппаратов и насосов сверхвысокого давления Kärcher и WOMA®, а также сторонних производителей.

Возможно заключение сервисных контрактов для аутсорсинга – Вы сможете сосредоточиться на ключевых направлениях своего бизнеса, а мы возьмем на себя все заботы по качественному и своевременному обслуживанию Вашего оборудования.

Наши преимущества: