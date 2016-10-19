Устранение окалин с помощью воды под высоким давлением

Технология очистки

Технология удаления окалины представляет собой эффективный метод гидроструйной очистки с помощью струи воды, подаваемой под высоким давлением. Жидкость, выходящая через сопло малого диаметра, приобретает высокою кинетическую энергию, за счет чего сбивает окалину.

Процесс удаления окалин является полностью экологичным. Для очистки поверхности используется обычная вода без дополнительной обработки. Данная процедура осуществляется в самые сжатые сроки и не деформирует металлическую поверхность. За счет скорости струи и достаточного объема жидкости удается достигать требуемого результата очищения. Исходя из количества и величины частиц, которые следует удалить, устанавливается необходимое значение давления воды.

При работе с абразивными станками для удаления окалины с проката не выделяется газ, пар, шлаки и другие посторонние выделения. За счет высокой производительности устраняются лишние элементы без применения дополнительной химической обработки. Поверхность после обработки отличается хорошей адгезией при проведении лакокрасочных работ.

Оборудование для удаления окалин

Подача струи жидкости, обладающей высокой кинетической энергией осуществляется благодаря специальному оборудованию для удаления окалины с проката. Для достижения наилучшего результата при очистке различных поверхностей и материалов рекомендуется использовать насосы сверхвысокого давления Woma. Преимущества таких установок являются:

• качественное удаление окалин;

• компактный корпус;

• простое техническое обслуживание;

• удобство в эксплуатации;

• широкий рабочий диапазон;

• надежность и длительный срок службы;

• бесшумная работа;

• высокая производительность;

• экономичный расход электроэнергии.

Наличие большого количества различных насадок позволяет выполнять удаление окалины в труднодоступных местах. Компактные размеры оборудования обеспечивают великолепную маневренность. Благодаря высокому уровню пожаробезопасности удается обрабатывать изделия с горючими веществами.