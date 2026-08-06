Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.
15 méteres magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. El nem színeződő külső réteg az élelmiszeriparban történő használathoz. DN 6/155°C/250 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 6
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|250
|Hossz (m)
|15
|Csatlakozómenet
|2 x EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|2,9