FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754, 10l
Highly efficient coating removal agent for easy removal of wax and polymer coatings on water-resistant and alkali-sensitive floors. No time-consuming rinsing required.
Our solvent-based FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 is the ideal cleaning solution for removing polymer and wax coatings from alkali-sensitive floors, such as linoleum floors, and is also suitable for removing coatings from alkali-resistant surfaces, such as PVC floors. FloorPro RM 754 can also be used on ESD floors and is intended for mechanical application with single disc machines and scrubber dryers. Thanks to its particularly low-foaming formulation, it enables very efficient utilisation of the tank volume and thus extended cleaning applications. pH-neutral when applied, the coating removal agent impresses with excellent material compatibility and is also suitable for use in oil separators.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|10
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|10,5
|Weight incl. packaging (kg)
|11,2
Videos
Compatible machines
- B 150 R
- B 300 R I
- B 40 C Bp + D 43
- B 40 C Bp + D 51
- B 40 C Bp + R 45
- B 40 C Bp + R 55
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Ep + D 43
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 C Ep + R 45
- B 40 C Ep + R 55
- B 40 W Bp + D 43
- B 40 W Bp + D 51
- B 40 W Bp + R 45
- B 40 W Bp + R 55
- B 40 W Bp DOSE (disc)
- B 40 W Bp DOSE (roller)
- B 90 R configured
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp *KAP
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp 160Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BDP 43/400 C
- BDP 50/1500 C
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/DUO C
- BDS 43/Orbital C
- BDS 43/Orbital C Spray
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp*
Application areas
- Floor cleaning