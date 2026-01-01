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    Nu lăsa curățenia să te scoată din minți.

    Curățenia poate fi frustrantă și, uneori, te poate scoate din minți dacă aparatele nu oferă efectul WOW dorit. Cu produsele noastre ultraușoare și inovatoare pentru interior, curățenia nu te va mai scoate din minți!

    Aparate de curățat cu abur Kärcher

    Elimină necesitatea utilizării substanțelor chimice

    Aparatele de curățat cu abur de la Kärcher au nevoie doar de abur pentru a elimina până la 99,999%* dintre toate virusurile anvelopate, precum și 99,99%** dintre bacteriile obișnuite din mediul casnic.

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    Aspiratoare de geamuri Kärcher

    Asigură o vizibilitate clară

    Cu aspiratoarele noastre pentru geamuri cureți ferestrele și suprafețele netede de trei ori mai repede decât prin curățarea manuală - fără urme sau picături de apă murdară.

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    Mopuri electrice Kärcher

    Transformă orice podea în scena ta

    Mopurile noastre electrice îți fac podelele să strălucească, curățând mult mai temeinic și necesitând mult mai puțin efort decât orice mop.

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    Aspiratoare verticale Kärcher

    Aspiratorul potrivit pentru orice nevoie

    Pentru garsoniere, pentru case mari, pentru cei care suferă de alergii, cu baterie sau fără sac: Avem aspiratorul potrivit pentru orice nevoie

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    Aspiratoare umed-uscate Kärcher

    Curăță orice tip de murdărie

    Cu aspiratoarele umed-uscate robuste de la Kärcher, poți elimina cu ușurință chiar și murdăria grosieră sau umedă.

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    Aspiratoare cu spălare Kärcher

    O nouă modalitate de a face curățenie

    Cu aparatele noastre de curățat cu spray-extracție poți îndepărta chiar și murdăria persistentă de pe aproape toate suprafețele textile. Ideal pentru persoanele care suferă de alergii și pentru gospodăriile cu animale de companie.

    Vezi gama de aspiratoare cu spălare
    Aspiratoare și mopuri robot Kärcher

    Fă lucrurile în felul tău

    De acum încolo, curățenia nu te va mai scoate din minți. De curățarea podelelor se ocupă aspiratoarele și mopurile robotizate de la Kärcher. Podelele dure și covoarele cu peri scurți sunt curățate automat.

    Vezi gama de aspiratoare și mopuri robot

    *La curățarea punctuală timp de 30 secunde cu un aparat de curăţat cu abur Kärcher la putere maximă a aburului în contact direct cu suprafața, 99,999% dintre virusurile anvelopate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din casă (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus modificat).

    **Când se curăță la o viteză de curățare de 30 cm/s, folosind setarea maximă a aburului și în contact direct cu suprafața, 99,99% dintre toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele netede și dure din casă sunt eliminate (germeni de testare: Enterococcus hirae).