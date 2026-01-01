*La curățarea punctuală timp de 30 secunde cu un aparat de curăţat cu abur Kärcher la putere maximă a aburului în contact direct cu suprafața, 99,999% dintre virusurile anvelopate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din casă (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus modificat).

**Când se curăță la o viteză de curățare de 30 cm/s, folosind setarea maximă a aburului și în contact direct cu suprafața, 99,99% dintre toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele netede și dure din casă sunt eliminate (germeni de testare: Enterococcus hirae).