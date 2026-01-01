Aspiratorul uscat pentru cenusa AD 4 Premium, cu o turbina de 600 W si filtru de evacuare asigura o putere de aspiratie de lunga durata. Tehnologia integrata de curatare a filtrului la apasarea unui buton permite marirea imediata a puterii de aspiratie. De asemenea, golirea si curatarea se face rapid si confortabil, fara contact cu murdaria, datorita sistemului de filtrare imbunatatit (rezistent la flacara) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat care poate fi îndepartat într-o singura miscare prin manerul de pe recipient. Recipientul metalic si furtunul de aspirare metalic ofera siguranta maxima in indepartarea cenusei. Teava tesita este usor de manevrat si este extrem de eficienta in colturi si in spatiile greu accesibile ale semineului. Impreuna cu duza de podea pentru suprafete dure si a tubului de aspirare, AD 4 Premium poate fi folosit pentru orice aplicatii ca aspirator uscat. Toate accesoriile incluse in setul de livrare si cablul de alimentare pot fi depozitate rapid si compact in suportul pentru accesorii.

Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost Flitru de curatare integrat, accesibil la o simpla apasare de buton Pentru o putere mare de aspirare și de lungă durată. Adecvat pentru aspirarea cantitatilor mari de murdarie. Element de filtrare dintr-o bucata (rezistent la foc) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat pliat robust. Pentru golirea si curatarea recipientului fara a intra in contact cu murdaria Comfort maxim datorita simplittaii noului sistem de filtrare, fara a intra in contact cu murdaria. Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic. Pentru siguranta maxima la aspirarea cenusii – chiar in cazul unei utilizarii improprii Teava oblica Pentru curatare impecabila a tuturor colturilor si spatiilor inguste din semineu. furtun de aspiratie metalic, lungime 1,7 m. Pentru lucrul in sihuranta. Grad sporit de flexibilitate si pliabilitate Sistem de blocare „Pull & Push" Deschidere, inchidere si golire rapida a rezervorului. Maner practic situat pe recipient Pentru o golire practivca a recipientului Fara contact cu murdaria Pastrare practica a accesoriilor pe aparat + pozitie de stationare Pozitie convenabila pentru depozitarea furtunului de aspiratie si accesorii pe dispozitiv. In caz de intrerupere a lucrului, spatiu de parcare comoda si rapida a tubului de aspirare si a duzei de podea. Roti de tranport Aplicatii multiple Libertate de miscare mare