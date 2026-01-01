Aspirator antiacarieni VCH 4 UVClean

VCH 4 UVClean, pentru un somn curat și sănătos. Saltelele adăpostesc milioane de acarieni și bacterii care pot declanșa alergii și, la rândul lor, pot perturba somnul. De aceea, nu este suficient ca o saltea să arate curată. Aspiratorul VCH 4 UVClean îndepărtează eficient atât particulele vizibile, cât și pe cele invizibile, cum ar fi acarienii și alți alergeni, de pe saltele și suprafețe textile, asigurând o curățenie profundă, până în profunzimea fibrelor. Aspiratorul pentru saltele combină trei tehnologii puternice pentru a obține rezultate excelente. Vibrațiile puternice ale periei cu rolă desprind murdăria, celulele moarte și acarienii de pe fibrele saltelei, aducându-le la suprafață. Motorul puternic aspiră apoi particulele eliberate fără compromis și le captează în siguranță în recipientul de praf. În același timp, lumina UV-C integrată neutralizează până la 99,9% din toate bacteriile și acarienii de pe suprafață. Această combinație asigură o curățare în profunzime a tuturor saltelelor, pernelor și altor suprafețe textile, protejând astfel sănătatea utilizatorului.

Putere mare de aspirare de 500 W Motorul său puternic colectează toate particulele, firele de păr și praful, asigurând o curățare impecabilă. Perie puternică cu rolă Vibrația puternică a periei cu rolă (180 de bătăi/s) desprinde chiar și murdăria înrădăcinată și persistentă, acarienii și excrementele lor din interiorul saltelelor și al altor suprafețe textile. Lumină UV-C Lumina UV-C integrată acționează la suprafață și neutralizează în mod fiabil 99,9% din totalul bacteriilor și acarienilor, fără a folosi substanțe chimice. Sistem inovator de recipient cu 2 camere Odată aspirat, praful este rotit rapid de tehnologia ciclonică, determinând particulele mari să cadă în prima cameră a recipientului, iar praful fin să cadă în a doua cameră. Separarea aerului de murdărie asigură o putere de aspirare durabilă și eficientă. Cablu de alimentare lung Raza extinsă de acțiune economisește timp și oferă confort, deoarece suprafețele mari pot fi curățate dintr-o singură mișcare, fără a te opri. Dezumidificare cu aer cald de 65 °C Dezumidificarea cu aer cald creează un microclimat uscat, anti-acarieni și antibacterian în saltea și pe alte suprafețe textile, prevenind acarienii și sporii de mucegai. Design compact și ușor Asigură o manevrare fără efort pentru o curățare comodă și versatilă, iar în plus, aparatul poate fi depozitat pe un raft sau într-un dulap după utilizare, pentru a economisi spațiu. Curățare finală fără efort Conceput cu grijă pentru a asigura o întreținere și o curățare rapidă, igienică și simplă a tuturor componentelor. Golirea recipientului este rapidă, astfel încât să poți continua curățenia imediat.