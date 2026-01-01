Doar produsele noastre cele mai inovatoare și mai puternice poartă semnătura originală a fondatorului Alfred Kärcher, pionier al tehnologiei și al companiei, ca element special al designului, de exemplu modelul FC 8 Smart Signature Line, fiind astfel recunoscut imediat ca fiind cel mai bun aparat din categoria sa. Aparatul de curățat pardoselile alimentat cu baterii oferă un adevărat factor WOW podelei dvs. și în jumătate din timpul obișnuit.²⁾ Datorită tehnologiei cu 4 role, îndepărtează toate tipurile de murdărie zilnică uscată și umedă fără a aspira în prealabil. Luminile LED nu lasă niciun fir de praf nedetectat, iar filtrele speciale asigură o bună preluare a firelor de păr. Modelul nostru de top are un afișaj LCD atractiv și conexiune la app care oferă un ajutor de încredere pentru sarcinile de curățare. Instrucțiunile simple, pas cu pas, de pe afișaj vă spun rapid tot ce trebuie să știți despre aparat. O varietate de moduri de curățare, optimizate pentru diferite tipuri de pardoseli, pot fi transmise dispozitivului prin intermediul aplicației. De asemenea, prin intermediul aplicației se pot face ajustări individuale ale cantității de apă și ale vitezei de rotație a rolelor.

Beneficiile Signature Line Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Afișaj LCD captivant Aplicație simplă pentru dispozitiv cu instrucțiuni pas cu pas. Prevenirea erorilor prin avertismente și mesaje de eroare pe ecran. Operare intuitivă. Multiple opțiuni pentru modurile de curățare Modurile de curățare necesare în mod frecvent sunt presetate pe aparat: două moduri de curățare cu diferite cantități de apă și viteza de rulare a rolelor, precum și o funcție de amplificare pentru murdăria persistentă. Cu conexiune la aplicație: transmiterea unui număr mare de moduri de curățare suplimentare către aparat, optimizate pentru diferite tipuri de pardoseli, precum și configurarea propriilor moduri de curățare individuale. Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil. Curățare cu 20%¹⁾ mai eficientă în comparație cu utilizarea unui mop tradițional și mai confortabilă. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Extrem de silentios Zgomot redus, de numai 59 dB. Timp de funcționare de aproximativ 60 de minute cu ajutorul bateriei puternice litiu-ion Afișajul LCD atractiv afișează nivelul bateriei în procente, minute sau ca o bară de stare. LED-uri integrate Pentru iluminarea spațiilor de sub mobilier sau în colțuri întunecate.