Pentru podele atât de curate, încât strălucesc. FCV 3 este mopul electric 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră uscat, aspiră umed și spală, făcând din curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și a lichidelor vărsate o sarcină ușoară, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei¹⁾. Alege dintre trei moduri de curățare, modul standard cu distribuție de apă, modul de aspirare uscată și modul Advanced!Power³⁾. Elimină cu ușurință orice murdărie: praf, păr de animale sau pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii²⁾, pentru o curățenie impecabilă și igienică. În plus, bateria de lungă durată asigură până la 30 de minute de funcționare continuă, suficientă pentru curățarea unei suprafețe de până la 130 m², iar funcția integrată de autocurățare oferă confort maxim și curățenie eficientă, fără să-ți murdărești mâinile.

Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscată Economisește până la 50% timp¹⁾ la curățare și garantează o curățenie perfectă! Datorită funcției integrate de aspirare care elimină necesitatea aspirării în prealabil. Trei moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat. Tehnologie eficientă Hygienic!Spin Dovedit că îndepărtează 99%²⁾ dintre bacterii, pentru o locuință igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară. Ultra-puternic modul Advanced!Power Îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare cu 60% mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul standard. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat. Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate. Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete. Baterie litiu-ion eficientă Comfort!Cell Rezultate de curățare impresionante datorită turației ridicate și puterii optime de aspirare și a performanței de ștergere. Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 30 min - ideal pentru suprafețe de până la 130 m². Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu. Curățare fără griji cu afișaj LED Informații importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare sunt întotdeauna vizibile. Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit. Golire și umplere ușoară a rezervorului - fără a intra în contact cu murdăria. Functie de autocurățare Hygienic System!Clean Funcție eficientă de autocurățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolelor - pentru curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria. Depozitare ușoară a dispozitivului și a accesoriilor, chiar și în timpul încărcării.