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    Husa din microfibra 26331000 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete albe din microfibră, cu dungi gri, suprapuse pe un fundal alb.

    Husa din microfibra

    Cod produs: 2.633-100.0

    Husa de sters din microfibre curata mizeria de pe toate suprafetele netede.