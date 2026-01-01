Acest dispozitiv poate fi plasat oriunde: fie în portbagajul mașinii sau într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic poate fi depozitat fără efort oriunde și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă încă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu reglabil pe înălțime asigură că înălțimea de tragere este întotdeauna confortabilă. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu jet rotativ și un filtru de apă. În plus, K 4 Classic, cu o performanță pe suprafață de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea regulată a nivelurilor moderate de murdărie (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).

Depozitarea furtunului pe capacul frontal Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal. Mâner telescopic Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare. Utilizare detergent Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate. Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor