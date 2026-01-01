Aparatul de spălat sub presiune K 4 Power Control Flex face incredibil de ușor să cureți fiecare suprafață la presiunea potrivită. Iar datorită aplicației Kärcher Home & Garden, găsirea presiunii corecte devine și mai simplă. Consultantul aplicației integrat în aplicație sprijină utilizatorii cu sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul de presiune poate fi ajustat ușor prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex impresionează și prin sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimburi de detergent fără efort, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune pentru un plus de confort, mânerul telescopic pentru un transport ușor, sistemul Quick Connect pentru economisirea timpului și efortului de conectare și deconectare a furtunului de înaltă presiune, plus pistolul de pulverizare și o poziție de parcare pentru accesoriile ușor accesibile în orice moment.

Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.