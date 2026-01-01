Lance de pulverizare VP 145 Middle

Lancea de pulverizare Vario Power: de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune cu reglare liniară a presiuni prin simpla rotire a lăncii de pulverizare. Ideală pentru curățarea zonelor mai mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri și vehicule. Recomandată pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 la K 5.

Ajustare continua Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza Jet de joasă presiune pentru aplicarea detergentului Reglare liniară a presiunii — de la jet de joasă presiune pentru aplicarea detergentului la jet de înaltă presiune. Economisește timp Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare