Lance MJ 180 Multi Jet 4-în-1 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-439.0MJ 180 Multi Jet 4-în-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.4
Greutate cu ambalaj (kg)
0.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
450 x 59 x 59
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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