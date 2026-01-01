Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix Plus de la Kärcher este ușor de utilizat și intuitiv. Duza EasyFix pentru podea, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie excelentă și, datorită tehnologiei cu lamele, oferă rezultate strălucitoare de curățare. Sistemul practic cu velcro permite atașarea și îndepărtarea rapidă și ușoară a lavetei de curățare pentru podea de duza pentru podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi adaptată perfect suprafeței ce urmează a fi curățată și gradului de murdărie. SC 2 EasyFix Plus dispune, de asemenea, de un kit de accesorii îmbunătățit pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei. SC 2 EasyFix Plus curăță complet fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde. Curățarea temeinică cu curățătorul cu abur Kärcher elimină 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune în gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure tipice din locuință. Gresia, plitele, hotele și chiar cele mai mici spații devin impecabil curate. Chiar și murdăria persistentă este eliminată într-o clipă.

Depozitare accesorii și poziție de staționare Compartiment confortabil de depozitare a accesoriilor și staționare ușoară a duzei pentru podea în timpul pauzelor. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Accesorii multifuncționale Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Reglare a cantității de abur în 2 trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire