Descoperă soluția eficientă pentru curățarea murdăriei cu Kärcher SC 2 Upright. Acest aparat utilizează aburul pentru a curăța orice pardoseală dură etansă, inclusiv lemnul. Cu controlul debitului presetat și ușor de utilizat, acest mop cu abur elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice tipice²⁾ de pe suprafețele dure. Mopul se încălzește rapid, fiind gata de utilizare imediat, având un rezervor de apă proaspătă detașabil și inclusiv un cartuș de decalcifiere. Starea de funcționare este ușor de monitorizat datorită codurilor de culoare afișate în LED-urile de pe mâner. Pentru o curățare mai profundă și o schimbare rapidă a lavetelor, lavetele de curățare a pardoselilor Kärcher sunt fixate pe duza de pardoseală EasyFix cu ajutorul unui dispozitiv de fixare cu velcro. Transformă-ți casa într-un mediu curat și igienizat cu ajutorul acestei combinații perfecte de eficiență și practicitate.

Reglarea presetată a debitului de abur în 2 trepte pentru curățarea diferitelor suprafețe Alegerea simbolurilor in functie de podea, din lemn sau gresie pentru cantitatea ideală de abur. Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantă Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Abur continuu și cartuș de detartrare integrat Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. Rezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca. Timp scurt de încălzire Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp. Accesoriul de podea EasyFix cu îmbinare flexibilă și fixare cu scai pentru laveta de curățat podele Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta