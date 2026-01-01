Experimentează puterea curățării de calitate superioară cu aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe de la Kärcher. Cu o presiune de 4,0 bari, acesta oferă performanțe excepționale în curățarea suprafețelor dure. Un avantaj major al acestui aparat este capacitatea sa de a fi reumplut permanent cu apă, asigurând o curățare neîntreruptă. Rezervorul detașabil face umplerea cu apă rapidă și ușoară, eliminând așteptarea pentru răcirea aparatului. SC 4 Deluxe elimină până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure, asigurând un mediu curat și igienic în locuința ta. Aparatul vine cu un compartiment de depozitare integrat foarte mare, oferind un spațiu convenabil pentru accesorii, cabluri și furtun. Inelul iluminat cu LED indică modul de funcționare, asigurând o experiență intuitivă în timpul utilizării. Cu duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia inovatoare lamelară, SC 4 Deluxe aduce ergonomie maximă și rezultate perfecte de curățare. Sistemul practic de fixare cu velcro pentru laveta de podea din microfibră și diversele accesorii completează setul pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe gresie, plite și multe altele. Reglarea aburului în trei trepte permite adaptarea fluxului de abur la fiecare suprafață și nivel de murdărie, oferind o curățare eficientă și personalizată. Descoperă avantajele SC 4 Deluxe pentru o curățare superioară și fără compromisuri.

Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa. Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcare Depozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Afișajul cu LED de pe dispozitiv Când afișajul cu LED se aprinde in culoarea roșu, aparatul se încălzește. Când devine verde, dispozitivul este gata de utilizare. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Controlul debitului de abur în trei trepte Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie. Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit.