Doar cele mai inovatoare și puternice produse ale noastre poartă semnătura pionierului tehnologic și fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Pe lângă inscripția ca element de design exclusiv, aparatul de curățat cu extracție prin pulverizare SE 6 Signature Line se remarcă prin performanța impresionantă de curățare și gama sa de accesorii extinsă. Cu designul său atrăgător și ușor de utilizat, dispozitivul asigură o curățare igienică pe multe suprafețe textile. Tehnologia de extracție prin pulverizare, testată și dovedită de Kärcher, oferă cele mai bune rezultate de curățare: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. SE 6 Signature Line este un produs multifuncțional 3-în-1 care poate fi utilizat și ca un aspirator umed și uscat complet, cu accesoriile sale. Alte caracteristici ale echipamentului: sistem cu 2 rezervoare cu rezervor de apă curată și murdară, mâner ergonomic pentru transport ușor și spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor pe dispozitiv. După utilizare, aparatul este ușor de curățat pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.

Beneficiile Signature Line Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Mânerul ergonomic de susținere exclusiv poate fi atașat pentru o mai bună ghidare în timpul curățării pardoselilor acoperite cu mochetă. Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățare Curăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Sistem cu 2 rezervoare, ușor de utilizat Două rezervoare separate pentru apă curată și murdară, și un mâner de transport. Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria. Furtun 2 în 1 ultra-flexibil Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari. Produs multifuncțional 3 în 1 Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate. Mâner de susținere ergonomic Mânerul exclusiv facilitează curățarea suprafețelor textile mari, oferind confort și ușurință de utilizare cu ajutorul extracției prin pulverizare. Reglabil pe înălțime: poziția mânerului poate fi ajustată individual la înălțimea utilizatorului. Utilizare confortabilă cu ambele mâini. Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic. Confortabil în aplicare datorită duzei de podea ergonomică, concepută pentru suprafețe mari acoperite cu mocheta, utilizată împreună cu mânerul de susținere, precum și datorită duzei pentru tapițerie și duzei de extracție cu pulverizare pentru spatii inguste. Flexibil în utilizare datorită unei game variate de accesorii pentru aspirare umedă și uscată, cum ar fi duza pentru aspirare pentru podele și este compatibil cu o gamă largă de accesorii de la aspiratoare umede și uscate. Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii Accesoriile și furtunul de extracție prin pulverizare pot fi depozitate pe aparat, menținând totul curat și ordonat și mereu la îndemână oriunde este nevoie. Curățare fără probleme cu filtrul plat Aspira umed și uscat permanent, fără necesitatea întreruperii curățeniei pentru schimbarea filtrului. Curățenie completă cu o bună colectare a prafului. Capac de filtru separat pentru îndepărtarea convenabilă și rapidă a filtrului fără a intra în contact cu murdăria. Design atrăgător cu butoane mari, sisteme de blocare ușor de utilizat și mâner de transport ergonomic Pentru manipulare ușoară. Transportarea dispozitivului este foarte ușoară.