Set role FC, galben 20550060 Karcher | Kärcher

Curăţenia la puterea a două: Setul de role din microfibre compus din 2 elemente pentru mopul pentru podea Kärcher FC 5 permite curăţarea umedă delicată şi întreţinerea tuturor podelelor dure — inclusiv a podelelor acoperite cu parchet. Rolele din microfibre de înaltă calitate nu lasă scame, sunt puternice și extrem de rezistente. De asemenea, rolele pot fi spălate în mașina de spălat rufe la o temperatură maximă de 60 °C. Rolele sunt disponibile în două culori: galben și gri. Diferența de culoare înseamnă că aceste role pot fi folosite pentru diferite sarcini — de exemplu, o rolă în baie și una în bucătărie.

Pure!Roll® cu microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.