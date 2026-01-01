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    Set role FC, galben 20550060 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două role de curățare Kärcher, albe cu dungi galbene, pe fundal alb.

    Set role FC, galben

    Cod produs: 2.055-006.0

    • Pure!Roll® – se poate spăla la mașina de spălat până la 60 °C