☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    VC 4 Cordless myHome 11986200 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii, inclusiv perie și duză îngustă, pe fundal alb.

    Aspirator vertical

    VC 4 Cordless myHome

    Cod produs: 1.198-620.0