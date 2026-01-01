Aspiratorul multifuncțional WD 1 cu baterie, oferă libertate maximă de mișcare, nu necesită o conexiune la sursă de curent și este, de asemenea, extrem de compact și ușor. În baza bateriei de 18 V (bateria nu este inclusă), aspiratorul multifuncțional activează estimativ 10 - 20 de minute. Adițional, aspiratorul compact WD 1 are un recipient robust din plastic de 7 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără necesitatea de a schimba filtrul. Alte caracteristici: furtunul de aspirare optimizat și accesoriile speciale, cum ar fi duza pentru spații înguste și duza pentru tapițerie contribuie semnificativ la o absorbție optimă a murdăriei și asigură curățenie complexă - inclusiv în interiorul automobilului. Un alt detaliu practic este banda flexibilă de cauciuc care poate fi utilizată pentru a fixa ideal furtunul de aspirare. WD 1 este avantajat de câteva funcții suplimentare, precum este funcția de suflare, sistemul de închidere Pull & Push, mânerul de transportare ergonomic și depozitarea accesoriilor pe aparat. Bateria este compatibilă și cu alte aparate Karcher care funcționează pe bază de acumulator de 18 V.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Design compact si portabil Utilizare individuală și flexibilă. Convenabil pentru transport. Filtru special cu cartuș Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Accesorii speciale pentru curățarea interiorului masinilor Ideal pentru curățarea mașinilor la interior. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Depozitarea practica a furtunurilor Simplu pentru a fixa furtunul de aspirare pentru transport utilizând banda de cauciuc. Depozitare practică a accesoriilor Spațiu de depozitare, sigur și ușor accesibil pentru stocare accesorii. Sistemul de blocare "Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Aparatul este ușor și comod de transportat