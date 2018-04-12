WD 2 Plus V-12/4/18/C impresionează prin designul său compact, este foarte puternic și eficient din punct de vedere energetic și cu un consum de numai 1000 W. Aparatul obține rezultate de curățare de cel mai bun nivel pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Aspiratorul umed și uscat are un recipient din plastic robust și rezistent la impact de 12 litri, un cablu de 4 metri, precum și un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime cu mâner drept, duză de podea și sac de filtrare din fleece. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea murdăriei uscate și umede fără înlocuirea filtrului și poate fi atasat prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare, care poate fi utilizată în locurile în care aspirarea este dificilă. Zona de depozitare de pe capul mașinii este utilizată pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici. Tuburile și duzele de podea pot fi, de asemenea, depozitate rapid și convenabil pe bara de protecție. Pe lângă acestea, aparatul se mândrește cu un sistem simplu de depozitare a accesoriilor, cu sistemul de blocare "Pull & Push" și cu un mâner de transport ergonomic pentru un transport confortabil.

Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Staționarea rapidă a furtunului pe capacul aparatului pentru opriri și întreruperi. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului