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    Aspirator umed-uscat Karcher WD 3 P 16298800 | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu accesorii: furtun, perie, duze, sac de praf și filtru cilindric.

    Aspirator umed-uscat

    WD 3 P

    Cod produs: 1.629-880.0