Puternic și eficient din punct de vedere energetic cu 1000 W: Dispozitivul aspiratorului umed/uscat WD 4 P S V-20/5/22, furtunul de aspirație și clemele duza de podea sunt coordonate optim pentru cele mai bune rezultate de curățare. Aspiratorul conține cu un recipient din oțel inoxidabil de 20 l, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirație de 2,2 metri, cleme duză pentru podea, filtru pliat plat și un sac de filtru fleece. Priza încorporată cu întrerupător automat de pornire/oprire simplifică lucrul cu uneltele electrice. Datorită tehnologiei brevetate, filtrul din aspiratorul uscat și umed poate fi îndepărtat ușor și rapid – fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi depozitat compact pe capul dispozitivului. Tuburile și duza de podea sunt, de asemenea, parcate rapid și convenabil pe bara de protecție. Alte avantaje includ sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a containerului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru transportul comod al dispozitivului.

Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.