WD 7 Control P S 30/6/35/T – inovator, convenabil și puternic. Echipat cu Kärcher FILT!elligence™, sistemul inteligent de control al filtrului. LED-urile iluminate te informează atunci când este nevoie de curățarea sau înlocuirea atât a sacului de filtrare, cât și a filtrului. Datorită tehnologiei brevetate de scoatere a filtrului, filtrul pliat plat poate fi înlocuit fără contact cu murdăria, pentru o curățenie și igienă absolută. Inovatoarea telecomandă 2-în-1 permite pornirea și oprirea aspiratorului prin Bluetooth pentru un plus de confort. Ce îl diferențiază? Când folosești unelte electrice fără fir, aspiratorul se activează automat datorită funcției de detectare a vibrațiilor. WD 7 Control este, de asemenea, partenerul ideal pentru unelte electrice cu fir, datorită prizei integrate. În plus, puterea de aspirare poate fi reglata progresiv prin funcția Power Control. Cu un recipient generos din oțel inoxidabil de 30 litri, cablu de 6 metri și furtun de aspirare extra-lung de 3,5 metri, WD 7 Control P S oferă capacitate și rază de acțiune maxime.

FILT!elligence™ - sistemul inteligent de control al filtrului LED-urile indică necesitatea curățării sau înlocuirii filtrului/sacului pentru performanță maximă. Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Priză suplimentară pentru lucrul cu scule electrice cu fir Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Buson de golire Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾.