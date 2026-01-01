WV 2 Black Edition asigură geamuri strălucitoare. Se distinge de versiunea standard a WV 2 prin designul său negru și galben și logo-ul metalic de pe duza de aspirare. Black Edition include, de asemenea, o duză îngustă de aspirare, sticla de pulverizare, o laveta de ștergere din microfibre și detergent. Acest lucru îi permite să combată murdăria chiar și de pe geamurile cu vitralii sau vitrine.

Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș. Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. Golire rapidă Rezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Ușor și silențios Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. Complet igienic Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.