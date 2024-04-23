Pipe cleaning dirt blaster D30/040

The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.

The innovative and powerful pipe cleaning dirt blaster (Ø 30 mm) combines the advantages of a dirt blaster with the properties of pipe cleaning nozzles. The rotating pencil jet of the rotary nozzle is tilted forwards and finishes off even the most stubborn dirt. The three jets, which are tilted back at a 30° angle, ensure the necessary forward movement and guarantee easy handling.

Specifications

Technical data

Diameter (mm) 30
Nozzle size ( ) 40
Screw thread R 1/8"
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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