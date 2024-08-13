Комплект Easy Foam с инжектором для чистящего средства

Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Насадка для пенной чистки с подсоединением к струйной трубке высокого давления и инжектор подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.