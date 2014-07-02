Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610, 1л
Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Упаковочная единица (шт.)
|6
|Масса (кг)
|1,006
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|100 x 100 x 215
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили