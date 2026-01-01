Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

Besonders geeignet sind beheizte Hochdruckreiniger auch in Bereichen, wo höchste Hygiene gefordert ist und Mikroorganismen und Verkeimung bei der Reinigung ins Visier genommen werden. Dies gilt nicht nur für die Lebensmittelbranche – vom handwerklichen Metzgerbetrieb bis zur industriellen Großfertigung – sondern auch für die Landwirtschaft, wo man gerade in der Jungtierhaltung oder in Melkständen in Sachen Sauberkeit auf Nummer sicher gehen muss.

Durch die Kombination von Hochdruck und dem bis zu 85 °C heißen Wasser wird eine wesentliche Verringerung der Verkeimung erzielt. Oft ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion ausreichend, um den tatsächlich geforderten Hygieneansprüchen zu genügen. Im Gegensatz zum Kaltwassereinsatz senkt eine Heißwasserreinigung nicht die Grundtemperatur im Raum. Das ist in der Landwirtschaft, etwa bei einer Neueinstallung von Jungvieh, nicht unerheblich, bei Küken lebenswichtig, da sie besonders empfindlich auf zu geringe Temperaturen reagieren.