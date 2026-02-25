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    HDS-Trailer - mobiler Dampfstrahler | Kärcher

    HDS Trailer

    Der mobile Dampfstrahler von Kärcher: die unabhängige Allround-Lösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie. Konfigurierbar, hoch effizient, zuverlässig und einfacher zu bedienen. 500 l Wasser und 100 l Kraftstoff an Bord ermöglichen bis zu 60 min. autarken Einsatz, ganz ohne Strom- oder Wasseranschluss.

    Kärcher HDS-Trailer

    HDS-Trailer: Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse.

    Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Der autarke Betrieb der HDS-Trailer ermöglicht zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

    √ Mobiler und unabhängiger Heißwasser-Hochdruckreiniger.

    √ Unabhängig vom Strom- und Wassernetz: Große Wasser- und Diesel-Tanks für maximale Unabhängigkeit und lange Einsatzzeiten

    √ Individuelle Gerätekonfiguration.

    √ Einfaches Handling: Bedienung mit EASY-Operation.

    √ Zubehör für alle Reinigungsaufgaben ist integriert.

    √ Einsatzmöglichkeiten: Fassadenreinigung, Baumaschinen und sonstiges Equipment, Öffentliche Plätze und Gebäude, Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken

    Produktübersicht

    Individuelle Konfiguration Ihres HDS-Trailers

    Mit den HDS-Trailern bietet Kärcher für jede Anforderung die richtige Maschine. Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach den jeweiligen Kundenbedürfnissen und je nach Anwendungsspektrum zusammengestellt werden. 

     

    HDS Trailer Konfiguration
    HDS Trailer Konfiguration

    HDS-Trailer in Kommunen

    Hochdruckreinigung gehört im kommunalen Bereich zum Tagesgeschäft. Die Vielfalt und räumliche Trennung möglicher Anwendungen erfordert von geeigneten Reinigungsgeräten weit mehr, als lediglich Wasser im Hochdruck auszubringen. Mobilität und autarker Einsatz sind hier wichtige Argumente, die eindeutig für die HDS-Trailer sprechen.

    HDS Trailer

    Mögliche Einsatzbereiche eines HDS-Trailers in Kommunen:

    1. Reinigung von öffentlichen Bereichen
      Stadtmobiliar, Mülleimer, Freiflächen, Spielgeräte

    2. Reinigung von Verkehrsinfrastruktur
      Straßen, Tunnels, Ampeln und Schilder

    3. Parkhausreinigung
      Schranken, Böden, Wände

    4. Gebäudereinigung im Außenbereich
      Wände, Türen, Dächer und Portale

    5. Spezialreinigung
      Spurenlose Entfernung von Graffiti und Kaugummis

    HDS-Trailer im Baugewerbe

    Auf dem Bau zählen Mobilität und hohe Leistung gleichermaßen. Druck und Wassermenge sind entscheidend, um selbst hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen. Und genauso wichtig ist es, problemlos an den zu reinigenden Ort zu gelangen.

    HDS Trailer

    Mögliche Einsatzbereiche eines HDS-Trailers im Baugewerbe:

    1. Fassadenreinigung und -sanierung

    2. Reinigung von Baufahrzeugen und Ausrüstung
      Gerüste, Betonglocken und Verschalungen

    3. Restauration von Denkmälern

    4. Gebäudesanierung nach Bränden
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    Unkrautvernichtung mit Heißwasser

    Mit den Kärcher Unkrautlanzen WR 20 oder WR 50 und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.

    Weitere Informationen
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    Broschüre Hochdruck-Trailer

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