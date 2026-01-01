Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah | Kärcher

    Black Kärcher battery pack with a rectangular shape and connector slots, viewed from an angle on a white background.

    Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah

    Artikelnummer: 6.654-328.0

    Akku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/2,5 Ah) für Kärcher Elektrobesen EB 30/1.