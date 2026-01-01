Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah | Kärcher

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Artikelnummer: 6.654-328.0Akku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/2,5 Ah) für Kärcher Elektrobesen EB 30/1.
Akkuspannung (V)
7.2
Kapazität (Ah)
2.5
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Menge (Stück)
1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung