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    Autodüse, DN 35, 90 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle with a flat, angled design, shown on a white background.

    Autodüse, DN 35, 90 mm

    Artikelnummer: 6.906-108.0

    Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.