Bürstenwalze, hart, rot, CV 30/1 | Kärcher

Bürstenwalze mit 277 Millimeter Länge für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.