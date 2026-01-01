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    Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35 | Kärcher

    Three black Kärcher vacuum cleaner attachments: a flat nozzle, a round brush, and a narrow crevice tool, arranged on a white background.

    Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

    Artikelnummer: 2.860-116.0

    Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.