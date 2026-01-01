Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.903-403.0Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 34 x 34
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Länge (mm)
210
Standardnennweite (mm)
32
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0