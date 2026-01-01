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    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner crevice tool on a white background.

    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm

    Artikelnummer: 6.903-403.0

    Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.