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    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, Länge 225 mm, für LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle with a yellow button, angled against a white background.

    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, Länge 225 mm, für LVS 1/2 Bp

    Artikelnummer: 2.885-916.0

    Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 32 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 225 mm. Geeignet für Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp.