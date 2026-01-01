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    Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner crevice tool on a white background.

    Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm

    Artikelnummer: 6.906-240.0

    Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.