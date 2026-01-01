Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.906-240.0Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 42 x 42
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Länge (mm)
250
Standardnennweite (mm)
35
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1